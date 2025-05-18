9 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وجباليا

وطن: استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بقصف الاحتلال مدينة غزة وجباليا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء حفر بئر مياه، بمحيط مدرسة "عباد الرحمن" في حي الصفطاوي، شمال مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة لبد في منقطة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 140 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال منذ فجر اليوم، 69 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.