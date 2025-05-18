مجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينت" يصدق على بناء جدار وبؤر استيطانية على الحدود مع الأردن

وطن: قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، صدق اليوم الأحد، على خطة لإقامة "حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية".

كما صدق "الكابينت" على إقامة مدارس عسكرية وبؤر استيطانية وعزب زراعية في غور الأردن، وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

وأوردت إذاعة جيش الاحتلال، أمس، "خطر الحدود الأطول مع "إسرائيل" التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتر، بررت وصول المتسلل إلى إحدى المستوطنات على الحدود بانشغال الجيش الإسرائيلي بساحات أخرى.

وقالت إن المخاوف الإسرائيلية من الحدود الأردنية تتزايد، لذا سيُنشئ الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأردن خلال الأسابيع المقبلة فرقة عسكرية جديدة تُدعى "فرقة جلعاد"، وستنتشر من غور الأردن وحتى وادي عربة، وستكون مهمتها بناء استجابة أمنية على الحدود الأردنية ضمن الموارد المتاحة للجيش.