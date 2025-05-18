مصدر يمني يحذر شركات الطيران من العودة لمطار اللد ويؤكد استمرار استهدافه حتى وقف العدوان على القطاع

وطن: حذر مصدر يمني، شركات الطيران التي تحاول إعادة رحلاتها إلى مطار "اللد"، ناصحاً إياها بضرورة "تغيير وجهتها والإصغاء جيداً لتحذيرات الجيش اليمني".

وأكد المصدر اليمني عزم الجيش على "تحقيق هدف الحظر الجوي على الاحتلال الإسرائيلي وليس مطار اللد فقط".

وأشار إلى أنّ مسار الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة على مطار "اللد"، وأجواء كيان الاحتلال، "مسار ثابت وقوي ويتصاعد"، وأنّ "اختراق أجواء الاحتلال بشكل مستمر ليس حدثاً عابراً".

وشدّد المصدر على أنّ القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني "لا يلتفتان للحرب النفسية ولا للتهديدات".

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، تنفيذها عمليتين عسكريتين، استهدفتا مطار اللد،في منطقة يافا المحتلة.

وفي التفاصيل التي أعلنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، فقد نفّذ سلاح الجو المسيّر العملية الأولى صباح أمس السبت، عبر طائرة مسيّرة من نوع "يافا"، أما العملية الثانية، فنُفِّذت عبر صاروخين بالستيين، هما من نوع "فلسطين 2" الفرط صوتي، و"ذو الفقار"، فجر اليوم.

المصدر:"الميادين"