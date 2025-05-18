الاحتلال يعتدي على مركبات المواطنين غرب سلفيت

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مركبات المواطنين في بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قامت بتكسير زجاج مركبات المواطنين، في ظل الاقتحام المستمر للبلدتين لليوم الرابع على التوالي.

كما انتشر المستوطنون بشكل مكثف بالقرب من مستوطنة "بروخين" وفي الخيمة التي اقامها الاحتلال على أراضي المواطنين وبالقرب من منازلهم في منطقة الخلايل الواقعة بين بلدتي بروقين وكفر الديك.

قوات الاحتلال منذ يوم أمس بالقرب من منزل الشهيد نائل سمارة واتخذت المكان ثكنة عسكرية، وتقوم بين الوقت والآخر باقتحام منزل ذويه والاعتداء عليهم.