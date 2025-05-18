قيادي في المقاومة: الاحتلال يصرّ على صفقة مرحلية.. و"حماس" تلتزم باتفاق شامل ووقف الحرب

وطن: أكد قيادي في المقاومة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يصرّ خلال جولات التفاوض الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، على إتمام صفقة تبادل الأسرى ضمن مرحلة انتقالية، بينما تتمسك حركة حماس بإبرام اتفاق شامل.

وأضاف القيادي أن موقف الحركة ثابت بشأن التوصل إلى صفقة متكاملة تشمل كافة الملفات، وفي مقدمتها وقف العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، صرّح مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قائلاً: "لا خيار أمامنا سوى التفاوض مع حماس والتوصل إلى اتفاق إذا أردنا استعادة الأسرى أحياء".

من جانبه، شدّد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، على أنّ الحركة تشارك بفعالية في مفاوضات الدوحة، وتسعى إلى اتفاق دون التخلي عن ثوابتها، وأبرزها وقف الحرب، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية تجري من دون شروط مسبقة، ما منحها زخماً خاصاً.

وأوضح مرداوي أن العقبات الإجرائية التي كان الاحتلال يضعها سابقاً لتعطيل التفاوض قد أُزيلت، ولم يعد بإمكانه الادعاء بأن اتفاقاً شاملاً غير ممكن.

وأشار إلى أن جدية الاحتلال الإسرائيلي هي العامل الحاسم في نجاح أو فشل هذه المفاوضات، مؤكداً أن حماس لن تتنازل عن شروطها الأساسية.

المصدر: "الميادين"