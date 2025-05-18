البرغوثي يحيّي البرلمانيين الإيطاليين والمتضامنين المشاركين في اعتصام معبر رفح رفضًا للحصار وحرب الإبادة

وطن: وجه د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التحية للبرلمانيين الإيطاليين ونشطاء حركات التضامن والمجتمع المدني والصحافيين الإيطاليين، على وصولهم إلى معبر رفح عبر شبه جزيرة سيناء، وتنظيمهم مظاهرة احتجاجية ضد الحصار والتجويع الإجرامي، وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد البرغوثي أن خمسة عشر نائبًا في البرلمان الإيطالي، إلى جانب ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي، وبمشاركة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، لويزا مورغانتيني، يشاركون حاليًا في اعتصام أمام معبر رفح، مشيرًا إلى أنهم سيطلقون حملة لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، بهدف وقف جرائمها وإنهاء الحصار المفروض على غزة.