15 شهيدا ومصابون في تجدد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

وطن: استشهد 15 مواطنا، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، جراء تجدد قصف الاحتلال العنيف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي محافظة شمال غزة، استُشهد المواطن مروان العجرمي إثر استهدافه بطائرة مسيّرة في منطقة العامودي غرب بلدة بيت لاهيا، كما أسفر قصف طائرات الاحتلال على منطقة تل الزعتر عن ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى.

فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف مركبة مدنية قرب الدوار الغربي في بلدة لاهيا.

وفي مخيم جباليا، فتحت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية نيرانها على مراكز إيواء نازحين، دون أن تُعرف حصيلة الضحايا بعد، في وقت وُثقت فيه وصول جثامين 5 شهداء إلى مستشفى كمال عدوان، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال القطاع.

أما في مدينة غزة، فقد استُشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، في قصف طال حي الشجاعية شرق المدينة، في حين وصل إلى مستشفى الشفاء شهيد نتيجة استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية لمحيط منطقة التوام شمال المدينة.

وفي محافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين بجروح، عقب قصف الاحتلال المدفعي محيط مفترق الطواشي شمال شرق مدينة دير البلح، تلاه قصف جوي أدى إلى استشهاد مواطن وسقوط إصابات في المنطقة الجنوبية من المدينة.

كما استُشهد المواطن سالم سليم أبو فراج (60 عامًا)، في قصف الاحتلال منطقة المطاحن جنوب شرق دير البلح.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، استُشهد الشقيقان عاطف ووليد إبراهيم توفيق عبد الغفور، إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق المحافظة.

يُشار إلى أن قصف الاحتلال المكثف على القطاع المحاصر منذ أكثر من سبعة أشهر، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب بكارثة إنسانية وصحية وبيئية غير مسبوقة في ظل تدمير شبه كلي للبنية التحتية.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.