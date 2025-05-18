وفدان من بنك القاهرة عمان وشركة اوريدو في زيارة للجامعة العربية الأمريكية حرم رام الله

وطن: زار وفد من بنك القاهرة عمان الجامعة العربية الأمريكية حرم رام الله، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، وتقديم التهنئة لحصول كلية الطب البشري في الجامعة على الاعتماد الدولي.

وضم الوفد كلا من، مدير دائرة القنوات المصرفية السيد سَري غشاش، ومدير فرع بنك القاهرة عمان في رام الله سَري جبر، ومدير منطقة الوسط والجنوب في البنك محمود قدادحة، وكان في استقبالهم القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، إلى جانبه مدير دائرة العلاقات المجتمعية في الجامعة الأستاذ قيس عبيد.

في مُستهل اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عصفور بالوفد الزائر، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجامعة ببنك القاهرة عمان، وأكد أن الاعتماد الدولي الذي حصلت عليه الجامعة يُمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانتها الأكاديمية إقليمياً ودولياً، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة.

بدوره، قدم مدير دائرة القنوات المصرفية السيد سَري غشاش تهانيه للجامعة على هذا الإنجاز، مؤكداً أن البنك يحرص دائماً على دعم المؤسسات التعليمية التي تسهم في تنمية المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى إمكانية التعاون المشترك من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة للطلبة والموظفين، بما يسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

وناقش الطرفان عدة مبادرات تعاونية، من بينها تطوير برامج تدريبية للطلبة في مختلف مجالات العمل المصرفي، وتوسيع الخدمات المالية للجامعة عبر تقنيات مبتكرة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.

كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز من دور الجامعة كمنارة علمية، ودور البنك كمؤسسة مالية وطنية ذات تأثير إيجابي في المجتمع الفلسطيني، وقامت إدارة البنك بتقديم درع تقديري للجامعة، تكريماً لجهودها المتميزة وإنجازاتها الأكاديمية التي تعزز من سمعة فلسطين على الصعيد الدولي.

في سياق منفصل، استقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية، الدكتور براء عصفور، وفدا من شركة أوريدو، ضم المدير التجاري الأستاذ شادي القواسمي، ومدير أول مبيعات الشركات والمؤسسات الأستاذ فادي رزق الله، في إطار بحث آفاق التعاون وتعزيز التفاهم المشترك بين الطرفيين.



وحضر اللقاء من جانب الجامعة إلى جانب الدكتور عصفور، كلا من الأستاذ قيس عبيد، مدير دائرة العلاقات المجتمعية، والأستاذ أحمد قشوع، المدير المالي.

وأكد الدكتور عصفور على أهمية بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات قطاع الاتصالات الرائدة، مشيرا الى جهود شركة أوريدو في دعم التطوير التكنولوجي، ومعبرا عن استعداد الجامعة لبحث مشاريع تعاونية تصب في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية.

من جانبه، عبر وفد أوريدو عن اهتمام الشركة بتوسيع آفاق التعاون مع الجامعة، مؤكدين حرصهم على توفير أحدث الخدمات التي تواكب متطلبات المؤسسات التعليمية وتدعم تطورها.

كما تم التطرق إلى إمكانية عقد برامج تدريبية لموظفي شركة أوريدو في المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التابع للجامعة، والذي يعمل على تقديم دورات متخصصة تهدف إلى رفع الكفاءة الرقمية لدى المؤسسات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك لوضع خطة واضحة لمشاريع مستقبلية تخدم الطرفين وتعزز من جودة الخدمات الأكاديمية والتكنولوجية المقدمة في الجامعة.