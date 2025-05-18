بن عفير: إذا لم نتمكن من إسقاط حماس فلن يكون للحكومة الحق في الوجود

رام الله - وطن: أطلق إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، تصريحات تهدد استقرار حكومة نتنياهو.

وفي حديث له مع إذاعة "103 إف إم" العبرية صباح اليوم الأحد، تناول بن غفير تجدد المفاوضات بشأن صفقة الاسرى ، وقال: "من الخطأ أن نذهب إلى صفقة الآن" داعيا بنيامين نتنياهو لإعادة فريق المفاوضات من الدوحة وبدء عملية واسعة بغزة.

وقال: "أعتقد أن الصفقة خطأ، إنه خطأ فادح لأننا لا نعيد جميع الرهائن، حماس لا تكتفي بالتفاخر، حادثة هنا، انتصار هناك، إحباط آخر، سيكون من الخطأ الكبير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، اليوم، لا يوجد سبب لنا لإدخال المساعدات إذا كان رهائننا لا يأكلون حتى" مطالبا الحكومة "بسحق حماس حتى النهاية".

وتابع "أبذل قصارى جهدي لضمان استمرارنا في منع إدخال المساعدات الإنسانية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف الخطوط الحمراء وأتمنى ألا نصل إليها".

وأردف: "تخليت عن كل شيء. تخليت عن مليارات وعن مناصب، وذلك لأنني رجل مبادئ، إذا تجاوزت مبادئي، فلن أبقى في الحكومة ولو لدقيقة واحدة، يجب أن نواصل الحرب".

وقال بن غفير "ستصل المساعدات الإنسانية إلى حماس، وأنا أقول إنه لا ينبغي أن تصل، وفقا للقانون الدولي، لسنا مضطرين لذلك، فقد حالت هذه المساعدات دون تحقيق الجيش النصر حتى الآن".

وأوضح بن غفير أن هناك حوار بينه وبين نتنياهو، قائلا: "رئيس الوزراء يعرف حدودي، إذا لم نتمكن من إسقاط حماس، فلن يكون لهذه الحكومة الحق في الوجود".