استشهاد 4 صحافيين في قصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وطن: استشهد أربعة صحافيين ، صباح الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الصحافة إلى 221 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفق الدفاع المدني، استشهد الصحافي عبد الرحمن توفيق العبادلة في بلدة القرارة شرقي خانيونس، بعد فقدان الاتصال به منذ يومين.

كما استشهد المصور الصحافي عزيز الحجار مع زوجته وأطفاله في غارة استهدفت منزلهم في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهدت الصحفية نور قنديل إثر قصف منزلها، ما أسفر أيضا عن استشهاد زوجها الصحافي خالد أبو سيف وابنتهما.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحافيين بشكل مباشر، سواء أثناء تغطيتهم الميدانية أو داخل منازلهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الطواقم الإعلامية أثناء النزاعات المسلحة.