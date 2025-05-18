انصار الله تعلن استهداف مطار اللد بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الأحد إطلاق صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة في استهداف جديد لمطار اللد قرب تل أبيب.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان مصور إنه تم استهداف مطار اللد "بن غوريون" بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" والآخر نوع "ذو الفقار"، مضيفا أن "العملية حققت هدفها بنجاح".

وأضاف أنه في وقت سابق من صباح يوم أمس، نفذ سلاح الجو المسير اليمني عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أن دفاعاته الجوية اعترضت بنجاح صاروخا باليستيا أطلق حوالي الساعة الثانية فجر اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة، مما دفع مئات الآلاف إلى الملاجئ في منتصف الليل.