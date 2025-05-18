مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من الأراضي في دوما

وطن: أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على إحراق مساحات واسعة من الأراضي في بلدة دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة، إن مستوطنين أضرموا النار في أراضي البلدة من الجهة الجنوبية الغربية، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران في مئات الدونمات، منها ما كان مزروعا بأشجار الزيتون.

وأفاد بأن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران، والسيطرة على الحرائق.

وأشار دوابشة إلى أن أكبر خطر يحيط بقرية دوما هو انتشار المستوطنات الرعوية التي أصبحت تنتشر كالسرطان وتقضم أراضي القرية، مضيفا أن القرية تتعرض بشكل مستمر لهجوم المستوطنين والاعتداءات المتكررة، على المواطنين وممتلكاتهم.