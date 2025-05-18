من لندن.. بنك القدس يحصد جائزة "الأكثر نشاطًا في تنفيذ التجارة الدولية" لعام 2024

وطن: حصد بنك القدس جائزة "الأكثر نشاطًا في تنفيذ التجارة الدولية في فلسطين" لعام 2024، تحت مظلة برنامج تسهيل التجارة (TFP) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) للعام الرابع بعد أن فاز بها في 2020، 2021، و2023، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته.

تمّ تسليم الجائزة خلال فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقد في لندن، عاصمة المملكة المتحدة، حيث استلمها كل من نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس، دريد جراب، والرئيس التنفيذي محمد شاور، من فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي، ومن شونا تاتشيل، مديرة برنامج تسهيل التجارة الدولية.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لأداء بنك القدس المميز في تمويل التجارة الدولية وانطلاقًا من التزامه بتوفير حلول تمويل مبتكرة تلبي احتياجات السوق الفلسطيني في أوقات مليئة بالتحديات الإقليمية والدولية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس : "إن هذه الجائزة تمثل انعكاسًا حقيقيًا لثقة الشركاء الدوليين بكفاءة بنك القدس وقدرته على المضي قدمًا في دعم الاقتصاد الفلسطيني رغم التحديات، نحن فخورون بأن نكون في طليعة المؤسسات التي ترسم مستقبل التجارة والتمويل في فلسطين."

وقال الرئيس التنفيذي محمد شاور: "لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا جهود فريقنا والعمل الدؤوب والاحترافية العالية في أدائه. ونحن نرى هذه الجائزة بمثابة ضمان على رؤيتنا التي ترتكز على الابتكار والشراكة وتوسيع نطاق تقديم خدماتنا التجارية، وسنعمل على تطويرها لتحقيق أفضل الحلول لعملائنا ودعم الاقتصاد الوطني"

ويواصل بنك القدس، من خلال دائرة المؤسسات المالية والاستثمار، توسيع شراكاته الإقليمية والدولية، والاستفادة من برامج تمويل التجارة لتعزيز قدرات الشركات الفلسطينية على الانخراط في الأسواق الخارجية، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة.