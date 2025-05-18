القوات المسلحة اليمنية تقصف مطار اللد .. وقف الملاحة بالمطار وصافرات الانذار تدوي بعشرات المواقع

رام الله - وطن: دوت صافرات الإنذار في وسط فلسطين والقدس المحتلة، ومناطق تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال رصد الصاروخ، قبل وصوله إلى أجواء فلسطين المحتلة، فيما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في سماء وسط فلسطين المحتلة، جراء الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت على الصاروخ.

وقالت القناة 12 العبرية، إن حركة الطيران علقت في مطار اللد توقفت، فيما بقيت الطائرات المتجهة إليه تدور في البحر، بعد منع هبوطها جراء وصول الصاروخ إلى أجواء فلسطين المحتلة.

وهرع المستوطنون إلى الملاجئ في الوقت المتأجر من فجر الأحد، جراء انطلاق صافرات الإنذار في عشرات المواقع، فيما سجل إصابة أحدهم جراء التدافع للوصول إلى الملجأ جنوب تل أبيب.

وبات استهداف انصار الله للاحتلال شبه يومي، سواء بالصواريخ الباليستية، أو عبر الطائرات المسيرة، التي كان آخرها مساء أمس السبت، والتي قال الاحتلال إنه رصد دخولها من الجهة الشرقية لفلسطين المحتلة.