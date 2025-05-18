74 شهيدا خلال ساعات .. الاحتلال يحرق النازحين داخل خيامهم بمواصي خانيونس

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة بحق النازحين في منطقة المواصي بخانيونس، بعد قصف خيامهم وإحراقهم بداخلها، بالقرب من مستشفى الكويت التخصصي، فضلا عن مجازر في كافة أنحاء القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن 74 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، استشهدوا حرقا، بعد قصف الاحتلال خيامهم، ما أدى لاشتعال النار فيها.

وحاول النازحون إطفاء النيران التي التهمت الشهداء، وخيامهم، بما توفر من وسائل، وبالتراب، في ظل انعدام سيارات الإطفاء والماء.

من جانبه قال مستشفى الكويت التخصصي الميداني، في مواصي خانيونس، إن قسم العمليات الجراحية، توقف عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة، التي لحقت بالمستشفى، جراء قصف محيطه من قبل الاحتلال.

وأدى القصف بحسب بيان للمستشفى، إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في معظم أقسامه.

وجددت إدارة المستشفى، المناشدة لكل المؤسسات الدولية والجهات المعنية، بضرورة توفير الحماية للمستشفيات، واحترام القانون الدولي الذي ينص على حرمة استهدافها.

وفي شمال قطاع غزة، قال الدفاع المدني ان 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون،جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مقاط في شارع الزرقا بجباليا البلد شمال غزة.

وقالت مصادر طبية، إن أضرارا كبيرة، لحقت بالمرافق الداخلية والخارجية لمستشفى العودة في تل الزعتر، بعد شن الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة في محيط المشفى شمال غزة.

وسجل استشهاد 9 مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة عياش بالقرب من دوار أبو أنور شمالي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

وبلغت حصيلة، قصف الاحتلال الوحشي على كافة مناطق القطاع، خلال ساعات منذ منتصف ليل السبت الأحد، 74 شهيدا، فضلا عن مئات المصابين.

إلى ذلك، قال نشطاء إن جيش الاحتلال نفذ ثلاث عمليات تفجير شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بواسطة روبوتات مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات.