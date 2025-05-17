الشهيد الثاني خلال ساعات.. استشهاد الشاب نضال الشغنوبي برصاص الاحتلال في برقة شمال نابلس

وطن: استشهد، مساء اليوم السبت، الفتى نضال وائل عبد الكريم شغنوبي (16 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقة شمال غرب نابلس، بحسب ما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية.

ويُعد الفتى الشغنوبي ثاني شهيد يُسجل خلال ساعات، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نائل سامي عبد الرحمن سمارة (36 عامًا) بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأوضحت الوزارة أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سمارة في منطقة "البلاطة" ببلدة بروقين، وأصابوه بجراح خطيرة، قبل أن يعتقلوه وهو مصاب.

وبحسب مصادر محلية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة عقب الحادثة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز السام، واحتجاز العشرات من المواطنين، ضمن حملة عسكرية مستمرة تشهدها بلدتا بروقين وكفر الديك منذ ثلاثة أيام، تتضمن اقتحامات ومداهمات وعمليات تجريف واعتقالات متواصلة.

يأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تحذيرات من منظمات دولية من تدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فإن عدد الشهداء في الضفة الغربية قد ارتفع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 970 شهيدًا، إلى جانب أكثر من 7 آلاف مصاب، واعتقال ما يزيد عن 17 ألف مواطن فلسطيني.

وتشهد مدن الضفة الغربية توترًا متصاعدًا منذ بدء العدوان على غزة، وسط دعوات من مؤسسات حقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.