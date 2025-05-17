م. شوكت الراميني يكتب لوطن: في خريطة ترامب .. إسرائيل تفصيل لا مركز

رغم فوضويته الظاهرة، يُبرّد ترامب الجبهات، لا ليطفئها، بل ليعيد صياغتها بما يخدم مصلحة واشنطن، لا أطماع تل أبيب. ففي خضم التحولات الجيوسياسية العاصفة، حيث تتداخل المصالح وتنهار "الثوابت"، يبرز دونالد ترامب مجددًا كلاعب غير تقليدي على رقعة السياسة الدولية. يحمل خريطة جديدة للشرق الأوسط لا تتسع، كما يبدو، لمشروع "إسرائيل الكبرى" الذي رُسم يومًا بمداد أحلام القوة والوصاية. فالرجل الذي لا يؤمن بالحلفاء الدائمين، بل بالمصالح المجردة، زار منطقة الخليج بفكرٍ يعيد تعريف تموضع الولايات المتحدة في المنطقة، لا عبر وكلاء ولا بصيغة المستعمرات بالنيابة، بل بصفقات مباشرة تستند إلى النفوذ الاقتصادي وإعادة إنتاج الاستقرار كشرط للهيمنة الناعمة.

وأتت هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة تاريخية نادرة، يتقاطع فيها الانكشاف البنيوي للنظام الرأسمالي الغربي مع صعود مزلزل لقوى دولية بديلة. وأتت أيضًا جاذبة معها أسئلة كبرى فرضت نفسها من جديد: من يحكم هذا العالم؟ وبأي أدوات؟ وهل نحن أمام مشروع تراجع مبرمج لمنظومة حكمت الكوكب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أم بصدد ولادة قيادة جديدة تسعى لإعادة ترميم الذات قبل فوات الأوان؟

وخلال ما أحاط بهذه الزيارة من مفاجآت إيجابية، مثل الدخول في مفاوضات مع إيران، ووقف الحرب واتفاق مبدئي مع "أنصار الله"، ومفاوضات مع حماس، وإطلاق سراح منفرد للأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، إلا أن توقعات إيجابية أخرى لم تتحقق كذلك، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحرب على قطاع غزة، وإدخال الغذاء والدواء، والإفصاح عن "إعلان كبير للغاية" قبل زيارته للمنطقة.

ولمحاولة فهم ما جرى ويجري، نندفع إلى التفكير بتصور لمواجهة محتدمة بين نظريتين متناقضتين تمامًا. إحداهما تسكن العتمة، كما صورها برؤية صادمة الضابط الكندي السابق ويليام غاي كار في كتابه "ملوك على رقعة الشطرنج: من يحرك القطع؟". ورغم أنه لا يمكن التسليم بكل ما ورد في الكتاب كحقيقة مطلقة، إلا أن ما طرحه شكّل صورة تأملية تعكس "سطح" ما عاشته البشرية في عقودها الأخيرة، وما عاشته من تأثيرات وتطبيقات لتيار العولمة. والأخرى تعلن صراحة عن نفسها وتُسمى "الترامبية"، بما تمثله من قطيعة مع التقليد السياسي الأمريكي، وولادة رؤية مصلحية صافية لما يجب أن تكون عليه قيادة العالم، "وأمريكا أولاً".

ففي تأويل كتاب "ملوك على رقعة الشطرنج"، فالعالم ليس أكثر من رقعة تتحرك عليها قطع يتم التحكم بها من قِبل نخبة خفية، تقود مسار الحروب والانقلابات والأزمات الممنهجة، بما يضمن استدامة الفوضى واستثمار نتائجها لصالح مراكز المال والسيطرة. هذه النظرية لا ترى في الاستقرار قيمة، بل ترى فيه تهديدًا لبنية الحكم المستتر. فالخراب، وتفكيك الدول، وبناء المحاور المتصارعة، أدوات ضرورية لإدامة الهيمنة عبر توازن هش بين قوى لا تملك قرارها، بل تستجديه من دوائر صنع قرار غير مرئية. وترتكز هذه النظرية على أربع ركائز أساسية:

فالركيزة الأولى : إدارة الصراعات لا حلّها. فالحروب والأزمات ليست نتائج عفوية أو ردود فعل، بل أدوات ممنهجة لإعادة توزيع القوة والسيطرة.والركيزة الثانية : تقويض الدول عبر الاقتصاد والدين والأمن. فتمارس النخب الخفية هيمنتها من خلال تحطيم البُنى المستقلة للدول، وإخضاعها لشبكات الديون، أو الفتن الطائفية، أو الحروب الأهلية.والركيزة الثالثة : العمل على تذويب السيادة الوطنية. فتُستبدل الدولة القائدة بسلطة الظل العابرة للقارات، ويُعاد تعريف "الاستقرار" كنوع من الفوضى القابلة للتحكم.أما الركيزة الرابعة : صناعة الأعداء بشكل دائم. فعبر شيطنة كيانات وخلق "محاور الشر"، تُبقى الشعوب في حالة ذعر دائم، مما يبرر عسكرة السياسة الخارجية.

لكن في المقابل، ظهرت "الترامبية" كنقيض لهذه المقاربة. فهي لا تؤمن بنظرية المؤامرة، بل بالمصلحة المجردة والمعلنة، وترى في الولايات المتحدة دولة عظيمة تعاني من إنهاك جيوسياسي واقتصادي حاد، يفرض عليها العودة إلى الداخل، وإعادة بناء ذاتها قبل أن تُسحق تحت أقدام التنين الصيني والدب الروسي. فترامب، في هذا السياق، لا يسعى إلى تفجير العالم، بل إلى "تبريده"، ليس بدافع المثالية، بل رغبة في إبطاء الانحدار الحتمي لقوة عظمى تواجه أكبر اختبار منذ نهاية الحرب الباردة.

وفي هذا المشهد المتوتر، أتت زيارة ترامب بين 13-16 مايو (أيار) 2025 إلى الرياض والدوحة وأبو ظبي كعلامة فارقة، لا لأنها مجرد محطة دبلوماسية، بل لأنها شكّلت لحظة إعادة صياغة وتفعيل لمكانة الخليج العربي في الخطة الأمريكية الجديدة. فقد نجح ترامب في تثبيت الخليج كنقطة ارتكاز أكثر أهمية من إسرائيل في مشروع صياغة "شرق أوسط أمريكي جديد"، لا تديره تل أبيب، بل تصوغه واشنطن وفق مقاربة براغماتية ترى في دول الخليج هدفًا وأداة لا بد منهما لضمان الاستقرار، وتمرير التحولات الكبرى دون كلفة سياسية ومالية عالية.

فالنتائج الاقتصادية للزيارة كانت لافتة: اتفاقيات استثمارية تريليونية، وربط مباشر بين موانئ الخليج وأسواق التكنولوجيا والطاقة الأمريكية، مع وعود بإدخال الشركات الخليجية في برامج التصنيع العسكري الأمريكي. أما سياسيًا، فقد نجح ترامب في دفع دول الخليج إلى مقاربات ودور أكثر انفتاحًا تجاه قوى كانت تُعدّ خصومًا، مثل إيران وحماس، دون أن يعني ذلك تخلّيًا عن التحالف الأمريكي التقليدي، بل إعادة تشكيله بما يخدم التهدئة لا التصعيد. واستخدم ترامب دول الخليج كمحطات للمفاوضات والوساطات لحل قضايا دولية كبرى: مسقط للملف النووي الإيراني، والرياض للحرب الروسية الأوكرانية، والدوحة لملف الحرب في غزة.

واللافت هنا أن القضية الفلسطينية، وتحديدًا ملف قطاع غزة، بقي خارج الحلول السريعة. والحقيقة أن تجميد هذا الملف الظاهري لا يعكس تجاهلًا له، بل يعكس إدراكًا لحساسيته ضمن سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فواشنطن، برؤية ترامب، تدرك أن أي تحرك في غزة يعيد خلط الأوراق، وهذا ما يتنافى مع استراتيجية "تبريد الصراعات" المحسوبة التي يتبناها الرئيس الأمريكي. ومن هنا نفهم لماذا تبقى غزة معلقة على خيط رفيع من الخيارات المتناقضة: من التهدئة، إلى التصفية، مرورًا بالتدويل، أو حتى السيطرة الأمريكية المباشرة. وكلها احتمالات مطروحة لكنها مؤجلة حتى تنضج الصفقة الكبرى مع طهران، وحتى يظهر الدخان الأبيض في التحركات السرية للإدارة الأمريكية في ملف تهجير الغزيين والسيطرة على القطاع، وأفق مفاوضات الدوحة المستمرة منذ الزيارة حتى كتابة هذه السطور، وتفاعلات الحياة الداخلية الإسرائيلية، ومدى التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة وبأية سرعة ستسير "عربات جدعون".

ورغم التوتر المعلن بين ترامب ونتنياهو، الذراع العلني "للنخبة الخفية!"، إلا أن إسرائيل لم تُقصَ تمامًا من المعادلة. بل إن الدور الإسرائيلي أُعيد تعريفه: من دولة وظيفية تزرع الفوضى وتُعطل نهوض الإقليم، إلى كيان قومي يركّز على مشروع الدولة اليهودية لا الهيمنة الإقليمية. وهذا التحجيم لا يُلغي إسرائيل من المشهد، لكنه يُنزلها من موقع "السمسار القائد" إلى موقع اللاعبين، مع الاحتفاظ بها كورقة ضغط تُستخدم عند الحاجة، خاصة إذا فشلت مفاوضات واشنطن-طهران. وبمعنى آخر، أعاد ترامب تعريف دورإسرائيل داخل الاستراتيجية الأمريكية كأداة وليست قائدًا.

وهكذا، يتضح أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله على وقع تصادم نظريتين: نظرية ترى في الصراع الدائم ضمانًا للسيطرة، وأخرى ترى في الاستقرار المرحلي فرصة لالتقاط الأنفاس. الأولى تصوغ العالم كأزمة مستدامة، والثانية كصفقة مؤجلة. وبين هاتين الرؤيتين، تقف دول الخليج في لحظة اختبار: إما أن تكتفي بدور "القطعة" التي تُحرَّكها القوى الكبرى، أو أن تتحوّل إلى "ركيزة وظيفية" في بناء إقليمي جديد، ولا تُهمَّش فيه القضية الفلسطينية، بل تُعاد صياغتها كجسر للسلام لا عبئًا على الاستقرار.

ورغم ما تحقّق من تقارب وتقدم نسبي، يبدو أن الموقف الخليجي لم يبلغ بعد درجة التأثير الجوهري في الرؤية الأمريكية الكبرى حتى اللحظة. فمصالح واشنطن، لا أولويات العرب، هي التي تحدد إيقاع الحراك. فالموقف الخليجي تجاه غزة، رغم تعاطفه السياسي والإنساني، لم يتحول إلى ضغط حقيقي يُجبر واشنطن على مراجعة سياساتها أو مقارباتها. ومن منظور ترامب، يبدو أن الخليج لا يزال موقعًا للاستثمار أكثر منه منصة لصياغة القرار، رغم بعض وظائفه المختارة المهمة والقابلة للتصعيد.

ورغم ذلك، سيبرز تدريجيًا الموقف العربي الخليجي كعامل مؤثر وحيوي في تشكيل الرؤية الأمريكية للمنطقة،. فموقف تلك الدول يدعم رؤية شرق أوسط جديد يقوم على الشراكات الاقتصادية والأمنية، بعيدًا عن منطق المحاور المتقاتلة، خاصة مع تقليص الاعتماد على إسرائيل كوسيط حصري، وانحسار مرتقب لدورها الاستعماري مبدئياً، وذلك رغم بقائها في صلب الاستراتيجية الأمريكية، وإن بمكانة أقل ضجيجًا وبصيغة جديدة.

وفي لحظة تتقدم فيها الولايات المتحدة بخطى حذرة نحو تسوية شاملة تربط مصالحها بالمنطقة، فإن غزة وإيران وسوريا ليست سوى فصول في هذه الرواية التاريخية، التي قد تحدد ملامح القرن الحادي والعشرين. وبين هذه النظرية وتلك، يظل الشرق الأوسط ساحة إعادة تموضع كبرى. وبكل الأحوال، لن يخلي التنين الصيني والدب الروسي المنطقة كليًا. و"شرق أوسط أمريكي جديد" هو المطروح على الطاولة، لا "إسرائيل الكبرى". وفي هذه الخارطة، إسرائيل مجرد تفصيل لا مركز.