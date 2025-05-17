عائلات الأسرى الإسرائيلين: "الضغط العسكري لن يعيد الأسرى بل سيزيد من قتلهم"

وطن: اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء السبت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنه "يجرّ إسرائيل إلى حرب سياسية لا طائل منها، ستؤدي إلى مقتل الأسرى في غزة"، داعين إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب المستمرة منذ أكثر منذ ما يُقارب ثمانية عشر شهراً.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة المنظمة لعائلات الأسرى، خلال مظاهرة حاشدة وسط "تل أبيب"، أن "نتنياهو يخدم أقلية متطرفة"، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة "لن يعيد الأسرى بل سيقتلهم".

كما دعوا الإسرائيليين إلى الخروج للشارع والتظاهر من أجل "وقف الحرب في غزة وإنقاذ حياة الجنود والأسرى".

وفي خطوة لافتة، توجّهت العائلات بنداء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعته فيه إلى "وضع حد لنتنياهو وتحديد سقف زمني له ولحماس لإنهاء الحرب".

وشبّه البيان الوضع الراهن بما جرى خلال الحرب في لبنان، معتبرًا أن "إنهاء الحرب وإعادة الأسرى يجب أن يكونا أولوية كما حدث حينها".

التظاهرة جاءت بالتزامن مع تقارير إعلامية إسرائيلية، أفادت بأن آلاف المتظاهرين احتشدوا في ساحة "كابلان" وسط "تل أبيب"، مطالبين الحكومة بالتحرك الجدي لإنجاز صفقة تبادل، وذلك في ظل مفاوضات متواصلة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.