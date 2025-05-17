خطة "تسوية الأراضي" تعود: تقرير يحذر من شرعنة الاستيطان وتسريع الضم

وطن: ركّز تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان على ما وصفه بـ"التطور الأخطر" في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمتمثل بقرار المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في"إسرائيل" (الكابينيت) استئناف تنفيذ "خطة تسوية الأراضي" في الضفة الغربية.

القرار الذي صودق عليه الأحد الماضي، يشير إلى نية حكومة الاحتلال استعادة ملفات كانت قد علّقتها منذ سنوات، بهدف استكمال سيطرة قانونية وإدارية على أراضي المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشكّل أكثر من 60% من مساحتها.

وفقًا لنص القرار، تعتزم سلطات الاحتلال استئناف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي، وتعتبر أي خطوة من قبل السلطة الفلسطينية أو جهات أجنبية داعمة لهذه العملية في المنطقة المذكورة "غير شرعية وعديمة الأثر القانوني".

كما كلف القرار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمنع أي نشاط فلسطيني في مجال التسوية، ومنع دخول مهنيين فلسطينيين أو دوليين إلى هذه المناطق، وعرقلة التمويل المخصص لها، ومطالبة السلطة الفلسطينية رسميًا بوقف كافة الإجراءات ذات الصلة.

التقرير يشير إلى أن هذا التوجه يشكّل خرقًا فاضحًا لقرارات المجتمع الدولي، وعلى رأسها خارطة الطريق الدولية لعام 2003، التي دعت إلى وقف الاستيطان حتى لأغراض النمو الطبيعي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات وضرورة تفكيكها، وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز/يوليو 2024، والتي شددت على عدم قانونية استمرار الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ويرى المكتب الوطني أن استئناف خطة تسوية الأراضي هو تمهيد فعلي لعملية ضم قانوني زاحف لمناطق (ج)، عبر إعطاء الأفضلية القانونية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأرض، في مقابل تجريد الفلسطينيين من ملكيتهم وحقوقهم.

ووفقًا للتقرير، فإن الخطر في هذه الخطة لا يقتصر على المصادرة فحسب، بل يتعداه إلى شرعنة الاحتلال وفرض سيادة بحكم الأمر الواقع.

ويعود مشروع تسوية الأراضي إلى الفترة التي سبقت نكسة عام 1967، حين أوقفت سلطات الاحتلال، بقرار عسكري عام 1968 (رقم 291)، عمليات التسوية التي كانت قد بدأت في الانتداب البريطاني واستؤنفت لاحقًا في العهد الأردني.

هذا القرار لم يُلغِ التسويات التي تمت سابقًا، لكنه جمدها وفتح المجال أمام التنازع القانوني على الأراضي غير المسجلة، ما مهّد الطريق أمام الاحتلال لاستغلال هذه الثغرات القانونية للمصادرة التدريجية.

وفي السياق ذاته، يذكر التقرير أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر في عام 2016 ما يسمى بـ"قانون التسوية"، الذي يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات، إلا أن هذا القانون اصطدم بسلسلة من الالتماسات القضائية التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، وجرى وقفه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية التي اعتبرته "غير قانوني" ويمس بحقوق الفلسطينيين بطريقة غير متكافئة.

رغم ذلك، يشير التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تحاول الالتفاف على قرار المحكمة من خلال آليات إدارية بديلة، مثل توسيع صلاحيات "وحدة تسجيل الأراضي" التابعة للإدارة المدنية في الضفة الغربية، والتي باتت تضطلع بدور محوري في إصدار أذونات البيع، وتسجيل الملكيات، والإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بالأراضي، في غياب أي تمثيل أو دور للسلطة الفلسطينية، وبما يعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وفي تطور موازٍ، بدأت ما تُسمى وزارة التراث الإسرائيلية مؤخرًا في أعمال حفريات بموقع سبسطية شمال نابلس، تمهيدًا لإقامة ما تسميه "متنزه السامرة الوطني"، ضمن مشروع تهويدي جديد تحت غطاء الحفاظ على "التراث اليهودي". المشروع يأتي بميزانية أولية بلغت 32 مليون شيكل، ويهدف إلى تكريس الوجود الاستيطاني في مناطق أثرية فلسطينية.

التقرير يوثق أيضًا عشرات الانتهاكات اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون في محافظات الضفة الغربية خلال أسبوع الرصد (من 9 إلى 16 أيار/مايو 2025)، شملت عمليات هدم واسعة لمنازل ومنشآت زراعية، ومصادرة أراضٍ، وإتلاف محاصيل، واعتداءات جسدية على الأهالي، ومنع سيارات الإسعاف من أداء مهامها، واقتحامات متكررة للمناطق الزراعية والرعوية، بما فيها قرى القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس والأغوار الشمالية.

ويحذر المكتب الوطني في ختام تقريره من أن العام 2025 قد يشهد تسارعًا غير مسبوق في عمليات الضم الاستيطاني، في ظل تصريحات وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم وزير المالية ووزير الاستيطان، الذين اعتبروا أن هذا العام هو "عام الحسم" في ما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

كل ذلك يأتي في ظل تنكر تام للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، ومساندة سياسية من داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، التي ترى في "تسوية الأراضي" مخرجًا قانونيًا لمصادرة ما تبقى من الضفة الغربية.