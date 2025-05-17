شهيد في غارة إسرائيلية على صور... والاحتلال يوسّع خروقاته جنوب لبنان

وطن: صعّد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من اعتداءاته الجوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب منطقة أبو الأسود في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد شخص واحد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وفي تصعيد متواصل، شنّ طيران الاحتلال فجر اليوم غارات جوية استهدفت غرفة جاهزة وهنغاراً في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأشار وسائل إعلام لبنانية، إلى أن طائرة إسرائيلية استهدفت جراراً زراعياً في بلدة الضهيرة، بينما ألقت أخرى قنبلة صوتية قرب عدد من الصيادين في بلدة الناقورة، دون تسجيل إصابات.

وفي حادثة منفصلة، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية ثلاث قنابل على منزل أحد المواطنين في بلدة كفركلا، من دون وقوع إصابات، بحسب ما تحدثت وسائل إعلام لبنانية.

بالتزامن، نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط عسكرية في محيط موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، ضمن تحركات ميدانية شبه يومية في المناطق الحدودية.

وفي سياق الانتهاكات المستمرة، أفادت مصادر لبنانية، إن قوات الاحتلال تعمدت إشعال الحرائق في أطراف بلدة مركبا عبر استهداف المنطقة بقذيفتين فوسفوريتين، مستغلة ارتفاع درجات الحرارة.

يُذكر أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال قصف القرى والبلدات الجنوبية، والاعتداءات المتكررة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن استمرارها في احتلال خمس نقاط حدودية جنوب البلاد، في تحدٍّ للقرارات الدولية وجهود التهدئة.