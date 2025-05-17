مجزرة جديدة.. 22 شهيدا في قصف للاحتلال على دير البلح وتل الزعتر

وطن: استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة، وحي تل الزعتر شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال نفذ مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية "بركس سفينة الخير" جنوب المدينة، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين أمام مسجد أبو سليم في منطقة الحدبه بدير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال المُسيرة منزلا لعائلة "البهتيني" بمحيط مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين هم: حسام الفيومي، ومحمد أحمد البنا، وحذيفة فروانة، وصبري حميدة، ورامي السوسي.

واستشهد المواطن وحيد سليمان عبد أبو عرام في قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد الطفل شحادة أبو جامع متأثرا بجروح أصيب بها أمس في بني سهيل.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,272 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 120,673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.