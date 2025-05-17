"القسام": اشتبكنا مع قوات الاحتلال شرقي غزة وأوقعنا إصابات

وطن: أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، اشتباكها مع قوة من "جيش" الاحتلال شرقي مدينة غزة، قبل أيام.

وأكد مجاهدو "القسام" بعد عودتهم من خطوط القتال، الاشتباك المباشر بالأسلحة الرشاشة مع قوة احتلال تحصنت داخل أحد المنازل في شارع النزاز شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

كما رصد المجاهدون إصابة ومقتل جنديين من أفراد القوة المستهدفة، وذلك بتاريخ 12 أيار/مايو 2025.

والثلاثاء، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت أسدود وعسقلان و"سديروت" ومستوطنات في غلاف غزة، برشقات صاروخية.