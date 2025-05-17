حماس: مفاوضات الدوحة مستمرة دون شروط مسبقة رغم تمسك الاحتلال بمقترحه المرفوض

وطن: أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن مفاوضات الدوحة لا تزال مستمرة ومفتوحة على جميع القضايا، مشددًا على أن الجولة الحالية من التفاوض تجري دون شروط مسبقة، ولم تُبنَ على المقترحات الإسرائيلية السابقة التي سبق للحركة أن رفضتها.

وأوضح مرداوي "أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متمسكًا بالاقتراح ذاته الذي رُفض في وقت سابق، وهو ما يعيق تحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات، رغم أن الوفد الفلسطيني يبدي مرونة ويشارك في الجولة بحسن نية ومن دون خطوط حمراء مسبقة".

وأشار إلى أن موقف حماس ثابت في ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل وعادل يُنهي العدوان، ويرفع الحصار، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني.