نقابة المحامين تعقد امتحان القبول للخريجين الجدد للدورة الأولى للعام ٢٠٢٥

وطن: عقدت نقابة المحامين صباح اليوم في جامعة الإستقلال امتحان القبول للخريجين الجدد من كليات الحقوق (الدورة الأولى للعام ٢٠٢٥) والذين ينوون التسجيل والالتحاق في التدريب على أعمال مهنة المحاماة لدى نقابة المحامين.

وقد تفقد نقيب المحامين المحامي فادي عباس برفقة عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب المحامي أحمد العصا حسن سير الإمتحان.

وتوجه نقيب المحامين بشكره العميق لجامعة الاستقلال على استضافة الإمتحان والمساعدة في تنظيمه ضمن أجواء مهنية، مثمنا جهود لجنة الإمتحانات المركزية وطاقم دائرتي التدريب ودائرة تكنولوجيا المعلومات في النقابة على دورهم في الإشراف وتذليل اية عقبات.

يذكر أنه قد تقدم في هذه الدورة ٣٣٤ ممتحن، وقد صدرت نتائج الإمتحان بشكل فوري على الموقع الإلكتروني للنقابة.

