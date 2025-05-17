الرئيس يدعو من قمة بغداد إلى خطة عربية شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام

-دعوة لوقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وانسحاب شامل للاحتلال من قطاع غزة

-تمكين السلطة الفلسطينية من تولي إدارة غزة وإنهاء سيطرة حماس وتسليم السلاح للسلطة الشرعية

-مقترح لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة والتوصل إلى هدنة شاملة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

- الرئيس يطالب بإطلاق عملية سياسية محددة زمنياً لتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع

- القيادة الفلسطينية تعلن جاهزيتها لإجراء انتخابات عامة فور تهيئة الظروف في الضفة وغزة والقدس

- مواصلة إصلاح مؤسسات الدولة وتوحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الشرعية

وطن: دعا الرئيس، خلال كلمته في القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، إلى تبني خطة عربية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن كافة الرهائن والأسرى.

وشدد الرئيس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، داعياً حركة حماس إلى التخلي عن سيطرتها على القطاع، وتسليم السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة عربية ودولية، وفق أسس مهنية.

كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة من أجل تمويل وتنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع، إلى جانب التوصل إلى هدنة شاملة ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.

وفي الشأن السياسي، طالب الرئيس بإطلاق عملية سياسية ذات إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد استعداد القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، فور تهيئة الظروف الملائمة في غزة والضفة الغربية والقدس، مشيراً إلى استمرار جهود إصلاح مؤسسات الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على توحيد الصف الوطني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.