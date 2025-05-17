الدبكة الشعبية تُعيد للتراث حضوره في تل الهوى: نشاط فني يعزز الهوية والانتماء لدى أطفال غزة

وطن: في محاولة لإعادة إحياء ملامح الحياة الثقافية الفلسطينية في قطاع غزة، وضمن جهود متواصلة لحماية الهوية الوطنية من التآكل تحت وطأة العدوان والضغوط النفسية والمعيشية، نُفّذ في ملتقى "إبداع المعلم" بحي تل الهوى بمدينة غزة نشاط تدريبي في الدبكة الشعبية، بإشراف مجموعة "الفرسان للفنون"، استهدف 20 طالبًا وطالبة من فئة الأطفال واليافعين، واستمر على مدار ستة أيام متواصلة.

ويأتي هذا النشاط في توقيت حساس، حيث يعاني أطفال غزة من تداعيات متراكمة للأزمات المتواصلة، بما في ذلك العدوان العسكري، وانعدام الأمن النفسي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، اكتسبت الفنون الشعبية، وفي مقدمتها الدبكة، وظيفة مزدوجة: فنية وثقافية من جهة، ونفسية ونضالية من جهة أخرى.

خلال التدريب، تعلم المشاركون الحركات الأساسية لفن الدبكة الفلسطينية، باستخدام الموسيقى التراثية كخلفية محفّزة، ما خلق أجواءً تفاعلية نابضة بالروح والانتماء. وركّز البرنامج على الانسجام الجماعي، كقيمة تربوية واجتماعية تعزز الشعور بالمسؤولية والانضباط والعمل المشترك، في مقابل ما تزرعه الحرب من عزلة وخوف وتفكك.

في اليوم الختامي، قدّم الطلاب عرضًا جماعيًا أمام زملائهم، جسدوا فيه ما تعلموه، ليس فقط من حركات إيقاعية، بل من معانٍ أعمق تتعلق بالثقة بالنفس، والانتماء لجذورهم، والقدرة على التعبير عن الذات رغم الحصار.

وأكد القائمون على النشاط أن التدريب أسهم بشكل واضح في توفير مساحة آمنة للتفريغ النفسي، وساهم في خلق لحظات من الفرح الجماعي، الذي بات عملة نادرة في واقع غزة الراهن. كما أشاروا إلى أن انخراط الأطفال في أنشطة ترتبط بالتراث يشكل حصانة نفسية وثقافية في وجه محاولات طمس الهوية وتهميش الأجيال الناشئة.

وفي هذا السياق، أوصى فريق "الفرسان للفنون" بتوسيع نطاق هذه الأنشطة لتشمل مناطق أوسع من قطاع غزة، لا سيما في الأحياء والمجتمعات الأكثر تضررًا، ودمج الفنون الشعبية في برامج الدعم النفسي والاجتماعي الموجهة للأطفال، باعتبارها أدوات فعّالة للتعافي الفردي والجماعي.

يعكس هذا النشاط – رغم بساطته – مدى الحاجة المجتمعية المتزايدة لمبادرات ثقافية وفنية تعيد للأطفال قدرتهم على الفرح، وتعيد للمجتمع الفلسطيني بعضًا من ترابطه الداخلي، عبر بوابة التراث، الذي يبقى أحد أعمدة الصمود في وجه النكبات المتتالية.