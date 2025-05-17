بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد

وطن: انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، بمشاركة الرئيس محمود عباس، والقادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عشرات الضيوف من الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية.

وسلمت مملكة البحرين، رئاسة القمة العربية الـ 34 إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، بعد أن كانت رئاسة القمة 33 في البحرين.

وزير الخارجية البحريني

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إن بلاده طرحت خلال القمة الماضية مبادرات عديدة، تعكس موقفها الداعم لحق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأعرب عن دعم لحل الدولتين، وخطة التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة التي اعتمدت بقمة فلسطين في القاهرة، والدعوة للالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم كحق مشروع من حقوقهم.

وشدد على أن المطلوب هو التمسك في المبادئ الواردة في إعلان البحرين ومواصلة السعي لإيجاد حلول سلمية للأزمات التي توثر على العديد من الدول العربية، بما يحفظ أمنا القومي من التطرف والإرهاب والتدخل الخارجي.

الرئيس العراقي: نجدد موقفنا الرافض للتهجير

قال رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، إن "قمة بغداد تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، ما يلقي علينا مسؤولية تاريخية بأخذ المبادرة لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي، ومن خلال حلول دبلوماسية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا، وفق القوانين الدولية القائمة على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار والتعاون المشترك، وأهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والحوارات".

وأضاف "منذ قرابة عام ونصف والشعب الفلسطيني يتعرض لعمليات إبادة جماعية مبرمجة تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان، ونستنكر هذه الممارسات المنتهكة لقواعد القانون الدولي، ونشيد بجهود الشعب الفلسطيني، نؤكد موقفنا في رفض جميع محاولات التهجير التي يتعرض لها".

وتابع "أن الأمن العربي المشترك لا يمكن أن يتجزأ، ونرفض أي تدخل خارجي يمس الدول العربية، ويهدد أمنها وشعوبها، مع التأكيد على احترام خيارات الشعوب في بناء دورها وتحقيق تطلعاتها، مع حرص العراق على وحدة الصف العربي".

رئيس وزراء العراق: الإبادة الجماعية بلغت ما لم تشهده صراعات التاريخ

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن رؤية بلاده تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه على أرضه وأن يتوقف العدوان المستمر، مضيفا أن هذه الإبادة الجماعية بلغت ما لم تشهده كل صراعات التاريخ، ولقد رفضنا ونرفض كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وطالب بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية ووقف المجاعة، متابعا "كلنا شاهد صور الأطفال المصطفين من أجل لقمة قد يحصلون عليها او يعودوا فارغي اليد، ونتساءل ماذا ستسجل ذاكرة هذا الجيل حول هذا الظلم؟".

ودعا السوداني للعمل الجاد من اجل إنقاذ قطاع غزة، وإعادة تفعيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتقوم بدورها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأعلن عن 18 مبادرة طموحة لتعزيز العمل العربي المشترك ومساهمتنا بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة و20 مليون دولار لإعمار لبنان.

يتبع..