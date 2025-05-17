مستوطنون يقتحمون تجمع شلال العوجا شمال أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، صباح اليوم السبت، تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، وقاموا برعي أغنامهم داخل التجمع.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن المستوطنين اقتحموا التجمع بشكل استفزازي وبحماية قوات الاحتلال، حيث رصد الأهالي وجودهم على مسافات قريبة من خيام ومساكن البدو.

وأوضح، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات بحق التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، التي تتعرض لاعتداءات ممنهجة تهدف إلى تهجير سكانها عبر الاعتداءات المتكررة، ومنع الخدمات، والمضايقات اليومية من قبل المستوطنين.