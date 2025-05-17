الدائرة القانونية في "الجبهة الديمقراطية": العدالة ستتواصل رغم التنحي المؤقت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وطن: علّقت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الإعلان عن "تنحي مؤقت" للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن هذا التطور يثير القلق ويطرح تساؤلات متعددة، ليس فقط بشأن التهم الموجهة إليه، بل وأيضًا حول توقيت هذا القرار الذي يتزامن مع تطورات قضائية وسياسية حساسة.

وأوضحت الدائرة أن التوقيت يثير الشكوك، لارتباطه بحدثين بارزين:

1. قبول الاستئناف الإسرائيلي: في شهر نيسان الماضي للاستئناف الذي تقدمت به اسرائيل، اعتراضا على رفض الدائرة التمهيدية في المحكمة للطعن الذي تقدمت به، وهذا من شأنه ان يعيد القضية الى نقطتها الاولى لجهة البحث مجددا في الاعتراض الاسرائيلي..

2. تسريبات إعلامية مقصودة بأن قضاة المحكمة امروا المدعي العام في (نيسان 2025) بعدم نشر او الافصاح عن اوامر اعتقال جديدة ستطال جنود وضباط اسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبابقاء هذه الاوامر سرية، بهدف ابعاد القضاة عن الضغوط السياسية التي من المؤكد انهم سيتعرضون لها.

وأكدت الدائرة القانونية أن مصدر القلق الحقيقي لا يكمن فقط في الحيثيات التي قدمتها هيئة الرقابة في المحكمة حول "سوء السلوك"، بل في حساسية الملفات التي يتعامل معها المدعي العام، وفي مقدمتها ملفات تخص حقوق الشعب الفلسطيني والعدالة الدولية.

وربطت الدائرة بين هذا الحدث وما جرى سابقًا مع المفوض العام السابق لوكالة "الأونروا"، بيير كرينبول، الذي أُجبر على الاستقالة عام 2019 تحت ضغط سياسي، ما فتح الباب أمام حملة ممنهجة لاستهداف الوكالة سياسيًا وماليًا.

وختمت الدائرة بيانها بالتأكيد على أن إجراءات المساءلة ضد قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي ستتواصل، وأن نواب المدعي العام وفريقه سيستمرون في إدارة الملفات القضائية بموجب المادة (42) من نظام روما الأساسي. ودعت الدائرة الدول الأطراف في نظام روما إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية قضاة المحكمة من الضغوط السياسية، لا سيما تلك الصادرة عن الولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان استمرار مسار العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يتصرفون في تجاهل تام للقانون الدولي وقرارات المحكمة.