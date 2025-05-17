غزة بين النبوءة والخذلان.. حين يوقعون على أوطاننا باسمنا

كتب: احمد ايهاب سلامة

غزة تباد

بدم بارد يقتل اطفالها تذبح نساؤها يقصف شيوخها وتسوى مساجدها وحواريها ومبانيها بالارض بينما الصمت العربي ذلك العار الابدي يخيم بثقله

بالامس فقط رأينا الشهامة العربية تطفو اكثر من اربعة تريليونات دولار اغدقت على فرعون البيت الابيض ترامب، دون ان نستطيع ويا للمهزلة ارسال رغيف خبز لاهلنا في غزة الجريحة

** وطنية الوحدة اهم من الوحدة الوطنية

قول صادق لكن عن اي وحدة تتحدثون بل عن اي وطن..

اين تقع فلسطين في خرائطكم الجديدة في خطاباتكم.. في ضمائركم.. ان بقي منها شيء

هل تطلبون وحدة وطنية لوطن لا تعترفون بوجوده اصلا..

اروني الوطن اولا ارسموه، عرفوه، ثم تحدثوا كما تشاؤون عن وحدتكم

المقاوم حين يقاتل لا يفعل الا ما تمليه عليه الفطرة، ارضه نهبت عائلته ابيدت، وهو يحاول فقط ان يسترد ما سلب وان يثأر لمن غابوا

اما ذاك الذي يوقع اتفاقات سلام فهو لا يساوم باسمه، بل باسمي انا وباسم بيتي التي بنيت وارضي التي زرعت ليمنحها على طبق من خيانة لوافد جاء من بولندا او من مولدوفا او لذاك الذي يدعى افيغادور

هل كان افيغادور هو من شيدها حتى تعلق صورته عليها، هل نزلت عليه من السماء ام انها ولدت من ترابنا ودمنا وحجارتنا!

** البقاء وحيدا حتى النهاية امام جيوش تتقاطر من كل صوب هو في ذاته نصر يتجاوز الهزيمة..لا اقلل من قدر الشهداء لكن النصر لا يأتي بالعدد بل بالمعنى بالتضحيات بالعزم الذي لا يلين

انظروا الى التاريخ، كم من غزة سبقتها مدن دفعت آلاف الشهداء ثم انتزعت حريتها من بين انياب المستحيل

سيقول بعضكم لم يتحرروا بعد

واقول بل اقتربوا، فابواب الحرية لا تفتح فجأة انها تدفع بثقل التاريخ بدماء الشهداء وبصبر لا يموت

وما جرى عبر الزمن اكبر برهان.. الحرية لا تعطى الحرية تنتزع