مخلفا شهداء وجرحى.. الاحتلال يوسّع عدوانه على قطاع غزة ويطلق "عربات جدعون"

وطن: استشهد 120 مواطنا وأصيب أكثر من 200 في قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر أمس الجمعة، في الوقت الذي بدأت فيه دولة الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في بلدة القرارة شرقي خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة أبو هولي وأبو العجين والجعفراوي وسط إطلاق نار مكثف جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكذلك، قصف الاحتلال بالمدفعية شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

الاحتلال يتقدّم في 5 محاور

ويتقدم جيش الإسرائيلي في محاور عدّة قديمة وجديدة، وهي: المحور الأول في رفح جنوبي القطاع وسيطر عليه بالكامل.

والمحور الثاني شرقي دير البلح حيث تقدم جيش الاحتلال الليلة جنوب شرق دير البلح ويسيطر على "تبّة 86".

والمحور الثالث في شرقي حي التفاح والشجاعية في غزة، أما المحور الرابع فبدأ في التوغل فيه منذ أمس وهو شمال بيت لاهيا.

والمحور الخامس الذي يتقدّم من خلاله الاحتلال الإسرائيلي هو شرقي جباليا، إذ يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية، وبالروبتات المفخخة.

انطلاق "عربات جدعون"

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، انطلاق المرحلة الأولى من عملية "عربات جدعون" العسكرية في قطاع غزة، عبر شنّ ضربات مكثفة وتحريك قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تصاعد الحرب، ومواصلة القصف الذي خلّف مئات الشهداء، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.

وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه بدأ تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضمن خطة "عربات جدعون"، موضحاً أنّها تهدف إلى تحقيق "كافة أهداف الحرب"، وعلى رأسها القضاء على حركة "حماس" وتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزّة.