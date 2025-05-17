ترامب يقترح نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا ويعلن: غزة يجب أن تصبح "منطقة حرية"

وطن: أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن قطاع غزة ينبغي أن يتحول إلى "منطقة حرية"، مشيرًا إلى أن الأوضاع في القطاع كانت سيئة لسنوات.

وأوضح ترامب أن سكان غزة يحبون العيش في الشرق الأوسط، وليسوا بحاجة للذهاب إلى دول مثل السويد أو ألمانيا، مضيفًا: "كان يمكن أن يكون لهم وطن في منطقتهم".

وأشار إلى أنه ناقش هذا الملف مع قادة الدول الثلاث التي زارها خلال جولته الخليجية الأخيرة، مؤكداً أن هؤلاء القادة أبدوا استعدادهم للمشاركة في إيجاد حل لغزة، وقال أحدهم له: "أرجوك ساعد الشعب الفلسطيني، إنهم يتضورون جوعًا". وأضاف ترامب: "أخبرته أننا بدأنا بالتحرك لمساعدة سكان غزة".

انتقادات لنتنياهو وتلميحات عن السابع من أكتوبر

وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب ردًا على سؤال حول "ضجره" منه، إن "لديه موقفًا صعبًا، ويجب ألا ننسى ما حدث في السابع من أكتوبر، وهو يوم سيظل في الذاكرة". وأضاف: "لو كنت رئيسًا حينها، لما وقع هجوم السابع من أكتوبر، ولما تمكنت إيران من دعم حماس بالمال والسلاح".

وفي تصريحات سابقة، أبدى ترامب شكوكه في قدرة نتنياهو على إتمام صفقة تبادل الأسرى، وقال: "سأكتشف قريبًا إن كان قادرًا على ذلك". وأضاف أن بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة في وضع سيئ، فيما آخرون في أوضاع أفضل، مؤكدًا أنه يعمل مع الإسرائيليين لإطلاق سراحهم، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة.

خطة أميركية لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا؟

وفي تطور مثير للجدل، كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن إدارة ترامب تدرس خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، وذكرت الشبكة أن الولايات المتحدة ناقشت هذه الفكرة مع القيادة الليبية.

وخلال وجوده في قطر الأسبوع الجاري، أعاد ترامب طرح فكرة السيطرة الأميركية على قطاع غزة، واقترح إنشاء ما وصفه بـ"منطقة حرية"، مدعيًا أن الخطة تهدف إلى إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وفي اجتماع مع كبار المسؤولين القطريين في الدوحة، قال ترامب: "أعتقد أنني سأكون فخورًا إذا تولت الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة وحولته إلى منطقة حرة".

المصدر: "وكالات"