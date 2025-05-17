الاحتلال يعتقل عدة مواطنين خلال اقتحام بروقين غرب سلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من المواطنين، من بلدة بروقين غرب سلفيت.

وجاءت هذه الاعتقالات خلال عملية الاقتحام المتواصلة للبلدة، لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش لكافة منازل المواطنين في البلدة، وتخريب ممتلكاتهم.

وعرف من بين المعتقلين: رائد عمار، وعمار سبيتاني، وعمار سمارة، وأسيد سمارة، وعرفات بركات، وحسن سلامة، وعثمان تيسر عامر، ومحمد عاهد أمين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مبنى البلدية واستولت على جهاز تسجيل الكاميرات وعبثت بمحتويات البلدية.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة كفر الديك المجاورة، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين، وتهجير أصحابها، وإنذارهم بعدم العودة إليها قبل مرور ثلاثة أيام، وسط تنكيل بالشبان وفرض منع تجول في البلدة.