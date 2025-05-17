ترامب: غزة يجب أن تصبح منطقة حرية ونتنياهو في موقف صعب

وطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، أن قطاع غزة ينبغي أن يصبح "منطقة حرية"، وأن الوضع فيه كان سيئا لسنوات.

وشدد ترامب، على أن الناس في غزة يريدون البقاء في الشرق الأوسط ويحبون العيش هناك.

وأضاف "لم يكن على سكان غزة الذهاب إلى السويد أو ألمانيا فقد كان من الممكن أن يكون لهم وطن بالشرق الأوسط".

وأردف قائلا "تحدثت مع قادة الدول الثلاث التي زرتها (خلال الجولة الخليجية الأخيرة)، وقالوا إنهم سيكونون جزءا من الحل بشأن غزة، وإنهم سيساعدون".

وقال إن "أحد القادة الثلاثة قال لي أرجوك ساعد الشعب الفلسطيني لأنهم يتضورون جوعا.. فقلت له إننا بدأنا في العمل على مساعدة الناس في غزة".

ضجر من نتنياهو

وردا على سؤال بشأن ضجره من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن "لديه موقفا صعبا، وإنه يجب تذكّر أنه كان هناك السابع من أكتوبر الذي لن ينساه الجميع".

وأضاف أنه لو كان رئيسا لما حصل السابع من أكتوبر، ولما استطاعت إيران مد حماس بالأموال والسلاح، وفق تعبيره.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا يعرف إن كان نتنياهو قادرا على التوقيع على صفقة تبادل وإخراج الأسرى، وإنه سيكتشف ذلك قريبا جدا.

وأضاف أن الأسرى الإسرائيليين في غزة ليسوا في وضع جيد، وبعضهم في وضع أفضل من غيرهم.

كما أكد أنه يعمل مع الإسرائيليين من أجل الإفراج عنهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تساعد الولايات المتحدة سكان غزة في ظل حالة الجوع التي يعانيها القطاع.

المصدر : الجزيرة