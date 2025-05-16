دول أوروبية.. لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة ودعوات لرفع الحصار

وطن: في موقف أوروبي لافت، عبّر قادة سبع دول أوروبية عن رفضهم للصمت أمام ما وصفوه بـ"الكارثة الإنسانية المستمرة" في قطاع غزة، محذّرين من أن عشرات الآلاف قد يموتون جوعاً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن قادة إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا وسلوفينيا، أكدوا فيه أن "أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة"، محذرين من أن "الكثيرين قد يموتون جوعاً ما لم يتم التحرّك فوراً".

ودعا البيان المشترك حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، ورفع الحصار بالكامل عن غزة"، مطالباً في الوقت ذاته بـ"ضمان وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

كما دانت الدول الأوروبية التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى تزايد "عنف المستوطنين"، وداعية جميع الأطراف إلى "الانخراط الجاد في مفاوضات شاملة بشأن غزة لوقف النزيف الإنساني والسياسي".

وفي السياق ذاته، صعّد النائب الفرنسي اليساري توماس بورت من لهجته ضد الاحتلال، متوعّدًا بمنع دخول المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى فرنسا، واصفاً إياه بـ"المتحدث باسم جيش الإبادة الجماعية"، وقال إن بلاده "لا يمكن أن تسمح بدخول هذا الرجل إلى أراضيها، في ظل استخدام الجوع كسلاح في المرحلة الأخيرة من الإبادة الجماعية في غزة"، على حد تعبيره.

وفي تصريح آخر، وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إسرائيل بأنها "دولة الإبادة الجماعية"، مؤكداً أن بلاده "أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل" احتجاجاً على ما يجري في القطاع.

ويأتي هذا الموقف المتصاعد في وقت تشتد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وتضييق الخناق على دخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.