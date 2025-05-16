أحدهم مبتور القدم .. وناجون من التعذيب: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن عشرة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تدهور متواصل في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واستمرار التقارير عن حالات تعذيب وإهمال طبي ممنهج.

وذكرت مصادر محلية أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وكان من بينهم أسير وصل عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بعد أن فقد إحدى قدميه خلال فترة اعتقاله.

وضمن الأسماء التي أُفرج عنها اليوم: محمد علي محمد أبو عبيدة، عيسى يونس مصطفى العطار، عبد السلام عون عبد السلام عبد المالك، تامر فهمي محمد صالح، علي مطر علي عبد القادر، عبد الكريم نائل عبد الكريم الحلو، إبراهيم حسن محمد أبو دان، محمد زهير نعمان زويد، محمد حسين عبد الحميد الشيخ، وطارق وصفي أحمد ناصر. وبدا على عدد منهم الإعياء الشديد وآثار واضحة لسوء المعاملة.

ويأتي هذا الإفراج المحدود في وقت أعلنت فيه مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة أسرى من قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الحرب إلى 69 شهيداً، من بينهم 44 من غزة.

وأكدت مؤسسة الضمير، نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أنها تلقت ردًا رسميًا من جيش الاحتلال بشأن استشهاد كل من أيمن عبد الهادي قديح (56 عامًا)، وبلال طلال سلامة (24 عامًا)، ومحمد إسماعيل الأسطل (46 عامًا)، في ظل استمرار غياب الرقابة الدولية على ظروف الاعتقال.

وطالبت المؤسسات الحقوقية بتدخل دولي عاجل، وفتح تحقيق في ظروف احتجاز الفلسطينيين، لا سيما مع تزايد الإفادات عن التعذيب والتجويع والعزل والإهمال الطبي، التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، خصوصاً من قطاع غزة.