رئيس الحكومة الإسبانية: "إسرائيل" دولة الإبادة الجماعية ونحن لا نتعامل معها تجارياً

وطن: وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، "إسرائيل" بأنها دولة الإبادة الجماعية، قائلاً إن بلاده لا تتعامل تجارياً معها.

تعليقات بيدرو سانشيز جاءت رداً على غابرييل روفيان، النائب الكتالوني، الذي اتهم الحكومة الإسبانية بالحفاظ على العلاقات التجارية مع "إسرائيل"، على الرغم من الهجوم المستمر على قطاع غزة .

وقال سانشيز في جلسة أمام البرلمان: "سيد روفيان، أريد توضيح أمر واحد، نحن لا نتعامل مع دولة إبادة جماعية. لا نتعامل".

ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الزعيم الإسباني مصطلح "إبادة جماعية" لوصف "إسرائيل".

من جانبها، ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية بغضب على هذه التصريحات مستدعيةً السفير الإسباني لـ"توبيخه".

وأصدرت حكومة الاحتلال بياناً: "في أعقاب التصريحات اللاذعة التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، استُدعي السفير الإسباني لدى إسرائيل لحضور اجتماع توبيخ في وزارة الخارجية بالقدس".