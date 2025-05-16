المستشار خليل الرفاعي ينال الدكتوراه بامتياز من جامعة الزيتونة التونسية في دراسة توثيقية عن القدس

وطن:نال المستشار الفلسطيني خليل قراجه الرفاعي درجة الدكتوراه بدرجة مشرف جدا ( امتياز ) من معهد الحضارة الإسلامية في جامعة الزيتونة التونسية، عن أطروحته العلمية التي تناولت الأبعاد التاريخية والحقوقية والعلوم الإسلامية لمدينة القدس في دراسة توثيقية متعمقة تُعد الأولى من نوعها في المعهد.

وجرى نقاش الاطروحة امام لجنة المناقشة بحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية وعلماء من تونس وعمان والسعودية وليبيا والجزائر ولبنان.

وأوصت لجنة المناقشة بنشر الاطروحة للفائدة من قبل الباحثين عن تراث وتاريخ القدس وقوانينها عبر عدة فترات زمنية مختلفة، وقد اشرف على الباحث العالم العربي الأستاذ الدكتور فتحي القاسمي.

وتعتبر الاطروحة هذه أول دراسة تصدر عن معهد الحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة، والتي تشمل الأبعاد الثلاثة للقدس من جهة التاريخ والحقوق والعلوم الإسلامية بدراسة توثيقية من واقع التراث العلمي لاسيما سيما ارشيفات ميثاق مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس. ومكتبات القدس الشريف.