مسيرات اليمن المليونية: الفلسطينيون حُماة الأمة من تكرار النكبات

وطن: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، في ذكرى نكبة فلسطين، وتنديداً بما وصفوه بالإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تحت شعار "مع غزة.. لمواجهة الإبادة والتجويع".

وخرجت الحشود في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، مرددة هتافات التضامن مع فلسطين، ومؤكدة على استمرار الموقف اليمني الداعم للقضية الفلسطينية، وموجهة رسالة للشعب الفلسطيني جاء فيها: "بجهادكم في سبيل الله وصبركم تمنعون تكرار النكبة".

وفي بيان صدر عن المسيرات، أكدت الجماهير أن "النكبة لن تتكرر"، مشيرة إلى أن وعد الله بزوال الاحتلال قادم، وأن الشعب الفلسطيني بمواقفه وصموده يمثل خط الدفاع الأول عن الأمة في وجه العدوان الصهيوني.

كما شددت المسيرات على أن "مسؤولية الدفاع عن فلسطين ومقدساتها ليست موسمية ولا آنية، بل دينية وأخلاقية لا تسقط بمرور الزمن"، داعية شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك حقيقي وتفعيل كل وسائل الدعم، وعلى رأسها المقاطعة الاقتصادية للعدو.

البيان تضمن أيضاً تحية ورداً على رسالة سابقة من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واعتبر أن هذا التواصل يعكس وحدة الصف المقاوم والتكافل بين الشعوب الحرة.

وفي سياق متصل، قال السيد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، في كلمة له مساء الخميس، إن "ما يحدث في غزة من جرائم يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية"، لافتاً إلى أن الجرائم الإسرائيلية تتم تحت دعم وتغطية أميركية واضحة.

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللدّ، في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، في تصعيد لافت في سياق الدعم العسكري المعلن من صنعاء للقضية الفلسطينية.