اليمن: عدوان إسرائيلي على ميناءَي الحديدة والصليف

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدواناً جوياً استهدف ميناءَي الحُديدة والصليف في محافظة الحُديدة غربي اليمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية.

ونقلت القناة العبرية "12" عن مصدر أمني أن الهجوم نفذته أكثر من عشر طائرات حربية، استخدمت عشرات القنابل في قصف الميناءين الحيويين.

وأقر مصدر أمني آخر، في تصريح لقناة "كان" الإسرائيلية، بأن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو "فرض حصار على البلاد".

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من عدوان مشابه استهدف مطار صنعاء الدولي في السادس من مايو الجاري، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وجاء الهجوم عقب خروج تظاهرات مليونية في العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، عبّر خلالها المتظاهرون عن موقف شعبي مؤيد للمقاومة الفلسطينية تحت شعار "مع غزة.. لمواجهة الإبادة والتجويع".

وفي سياق متصل، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمس الخميس، ثبات موقف اليمن في دعم الشعب الفلسطيني، مشدداً على استمرار العمل على فرض حظر جوي على الاحتلال، ومنع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.