فريق حملة التوعية الصحية بالأونروا بالتعاون مع مركز ابداع المعلم ينظمان لقاء التوعية مع أولياء الأمور

وطن: نفذ فريق التوعية الصحية بالأونروا لقاء التوعية الصحية للأهالي في ملتقى البراق في محافظة خان يونس ، حيث تناولت موضوعات مهمة في كيفية توفير الحماية والأمان للأطفال وحمايتهم من المخاطر الصحية وخصوصا مع استمرار الحرب على قاطع غزة ونقص الاحتياجات التغذية الجيدة بعد اغلاق اكثر من شهرين دون توفير اي اغذية صحية وادوية للأطفال.

حيث شارك الأهالي في العديد من الاستشارات حول كيفية التعامل مع مشكلات الأطفال الصحية والتعامل مع الحالات الطارئة وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج الحماية الذي ينفذه مركز ابداع المعلم للأهالي والأطفال في الملتقيات التعليمية والمشاركين في أنشطة برنامج الدعم النفسي والتعليمي .