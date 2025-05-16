استشهاد الأسير المحرر عطوة العمور وثلاثة من أحفاده في قصف للاحتلال استهدف مركبته بخانيونس

وطن: أفاد "إعلام الأسرى" باستشهاد الأسير المحرر عطوة عبد الله العمور من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبته في بلدة الفخاري، ما أدى أيضًا إلى استشهاد ثلاثة من أحفاده الذين كانوا برفقته.

وكان العمور قد أمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يُفرج عنه في عام 2018.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة، حيث تزايدت الهجمات التي تطال المدنيين والأحياء السكنية، مخلفة أعدادًا متزايدة من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.