لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يفرض حصارا مشددا على قريتي بروقين وكفر الديك ويشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة

وطن: يواصل الاحتلال منذ ثلاثة أيام حصاره المطبق على قريتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، حيث اتخذ عددًا من منازل المواطنين ثكنات عسكرية بعد تدميرها، وقام بالتنكيل بالمواطنين في محاولةٍ لإرهابهم وإجبارهم على الخروج من منازلهم.

كما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تجريف واسعة لإقامة شارع جديد موازٍ لشارع مستوطنة "بروخين"، وبنفس الامتداد، وأقام خيمة جديدة بهدف السيطرة على المنطقة وبناء بؤرة استيطانية جديدة.

ونكّل الاحتلال بالأهالي، ومنعهم من العودة إلى منازلهم، وأبلغهم بأن العملية العسكرية في البلدتين مستمرة ومتواصلة حتى يوم الاحد القادم، بزعم أن منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة آخر مختبئ في منازل المواطنين.

وقد استغل الاحتلال العملية لاستباحة المنطقة وبدأ فعليًا عمليات التجريف والسيطرة على أراضي البلدة التي كان يخطط للاستيلاء عليها منذ سنوات.

وقال رئيس بلدية بروقين، فائد صبرة، إن جيش الاحتلال داهم نحو 80% من منازل البلدة، وحقق ميدانيًا مع الأهالي، ويحاصر أكثر من 5 آلاف مواطن من سكان البلدة بزعم البحث عن منفذ العملية.

كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على الأهالي والنساء داخل منازلهم، وأجرت تحقيقات ميدانية مع الجميع، بما في ذلك النساء والفتيات، وفتشت غالبية المنازل بدقة، بما في ذلك الأجهزة الخلوية والحواسيب.

ولفت الى ان العائلات تعيش منذ يومين في حالة رعب، وكثير من المواطنين علقوا خارج القرية ولم يتمكنوا من العودة إليها بفعل الطوق الأمني المشدد.

واكد ان القرية معزولة بشكل كامل، ما جعل من مهمة وصول الصحفيين إليها شبه مستحيلة.

وكان في وقت سابق دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك شمال الضفة الغربية على غرار الإبادة الجماعية في الشجاعية وتل السلطان بقطاع غزة.

دعوة سموتريتش جاءت بعد الإعلان عن مقتل مستوطنة وإصابة زوجها في إطلاق نار بالقرب من قرية بروقين شمال الضفة الأربعاء.

وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة “إكس”: "كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، يجب علينا أن ندمر" في الضفة الغربية.

وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان". وبروقين وكفر الديك في شمال الضفة، فيما الشجاعية في شمال قطاع غزة وتل السلطان في رفح بجنوبه.