الصحة العالمية تعلن خروج آخر مستشفى لعلاج السرطان بغزة من الخدمة

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج آخر مستشفى يوفر الرعاية الطبية المصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان في قطاع غزة من الخدمة إثر هجوم إسرائيلي.

وجاء في منشور المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس" أن الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي "أصاب المستشفى الأوروبي في خان يونس بأضرار بالغة وجعل الوصول إليه متعذرا".

وتابع "أصبح المستشفى خارج الخدمة"، موضحا أن فريقا من منظمة الصحة العالمية أجلى الطواقم الطبية على نحو عاجل خلال الهجوم.

ولفت المدير العام للمنظمة إلى أن "إغلاق المستشفى أدى إلى توقف خدمات حيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي خدمات غير متوفرة بأنحاء أخرى في قطاع غزة".

واستشهد 27 مواطنا في غارات إسرائيلية شنها جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي على مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم 16 شهيدا في قصف على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس.

وزعم إعلام الاحتلال أن القصف استهدف اغتيال محمد السنوار القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وحسب آخر بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة والذي صدر في 8 مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الخروج من الخدمة خلال حرب الإبادة.