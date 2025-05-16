الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت فوريك شرق نابلس

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تشديد إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند حاجز بيت فوريك، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة، وحجز لمئات المواطنين لساعات طويلة.

وتصاعدت إجراءات الاحتلال التنكيلية على حاجز بيت فوريك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، الأمر الذي شكل معاناة لبلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن، الذي يفصلهما الحاجز عن العالم الخارجي.

يذكر أن محافظة نابلس تشهد حصارا خانقا، عقب نصب قوات الاحتلال أكثر من عشرة حواجز على مداخل المدينة، إذ يعتبر حاجز بيت فوريك من أصعبها.