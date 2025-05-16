صحة غزة: 250 شهيدا في يومين

وطن: قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن القطاع يشهد مجازر مروعة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي أسفرت عن استشهاد 250 مواطنًا خلال 36 ساعة.

وأوضح البرش، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 150 مصابًا وصلوا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم أسلحة متطورة ومحرمة دوليًا في قصف المنشآت المدنية، لافتًا إلى أن هناك استهداف ممنهج من الاحتلال للمستشفيات.

وأضاف: "رصدنا زيادة في عدد حالات الأجنة المشوهين نتيجة استخدام الاحتلال لهذه الأسلحة".

وتابع: "نواجه نقصًا حادًا في المستلزمات والكوادر الطبية وتوفير العناية المركزة"، مشددًا على أن انعدام الأمن المائي والصرف الصحي يُشكّل عبئًا على الوزارة.

وطالب البرش، بضرورة فتح تحقيق دولي في نوعية الأسلحة المحرمة التي يستخدمها الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 2799 مواطنًا وإصابة 7805 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.