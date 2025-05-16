مستوطنون يحرقون نحو 17 مركبة غرب سلفيت

وطن: أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، نحو 17 مركبة تعود لمواطنين غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أحرقوا مركبات عمال قرب مستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت.

كما أحرق مستوطنون العلم الفلسطيني خلال اقتحامهم أطراف بلدة بروقين غرب سلفيت.

يذكر أن المستوطنين نصبوا مساء أمس الخميس، خيمة في المنطقة الواقعة بين الشعاب والخلايل شمال غرب بروقين، إذ تتعرض هذه الأراضي منذ صباح الخميس لعملية تجريف واسعة وشق الطرق التي تنفذها جرافات الاحتلال في محيط المكان، ما ينذر بمخططات استيطانية جديدة تهدد أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بروقين، وتجري عمليات تفتيش دقيقة لمنازل المواطنين، وقد حولت العديد منها إلى ثكنات عسكرية.