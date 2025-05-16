عشرات المجازر منذ الفجر .. أكثر من 100 شـهيد ومفقود في غارات استهدفت منازل مأهولة ببيت لاهيا ومخيم جباليا

رام الله - وطن: أفاد مصدر طبي في قطاع غزة، صباح الجمعة، باستشهاد أكثر من 100 مواطن ومفقود في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة ببيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد وأصيب، منذ فجر الجمعة، عشرات المواطنين وفُقد آخرون عقب شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارات مكثفة على شمالي قطاع غزة.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 شهيدا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

من جهته، أوضح جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفه الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دُفنوا ولم يعثر لهم على معالم.

وبيّن الدفاع المدني أنه بسبب كثرة الاستهداف وانشغال الإسعافات فإن طواقمه نقلت شهيدين بسيارة الإطفاء للمستشفى.

واستهدف الاحتلال عددا من منازل المواطنين شمالي القطاع، عُرف منها في بيت لاهيا منزل عائلة الغندور، ومنزلان لعائلتي السيد والحسني في حي السلاطين غرب البلدة.

واستهدف الاحتلال منزلين لعائلتي التتري وصالحة في تل الزعتر شرق مخيم جباليا، ومنزلا لعائلة الزيناتي وسط المخيم ومنزلا لعائلة طه في بير النعجة غرب المخيم.

وحسب مصادر طبية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ منتصف الليلة 16، بينما ارتفع العدد منذ فجر الخميس إلى 143.