29 عضوا بالكونغرس يطالبون إدارة ترامب بوقف فوري لحصار غزة

وطن: تقدم 29 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بمشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

ودعا المشرعون الإدارة الأميركية إلى "استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية" لإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

كما وصفوا المجاعة في غزة بأنها كارثة إنسانية، معبرين عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون المجاعة، وإن الأطفال والرضع يموتون جوعا في القطاع.

وأضاف "المجاعة في غزة.. مأساة كانت متوقعة وكان يمكن تفاديها بالكامل".

وأردف "منذ أكثر من شهرين القوات الإسرائيلية منعت دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية وأجهزة غسيل الكلى وحليب الأطفال والمأوى وغيرها من دخول غزة، ونتيجة هذا الحصار كانت فوق طاقة تحمل العائلات هناك".