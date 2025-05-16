برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه

وطن: حسم برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 28 في تاريخه بتغلبه 2- صفر على مضيفه إسبانيول اليوم الخميس.

وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب قبل جولتين على نهاية الموسم.

وبعد خسارته 4-3 أمام برشلونة يوم الأحد، كان ريال بحاجة للفوز في آخر ثلاث مباريات على أمل ألا يحقق برشلونة سوى نقطة وحيدة حتى نهاية الموسم للحفاظ على آماله حسابيا في الفوز باللقب.

لكن آماله تبددت عندما لعب الأمين جمال تسديدة رائعة إلى داخل الشباك في الدقيقة 53، قبل أن يحسم فيرمين لوبيز الفوز بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا يحقق برشلونة الثنائية المحلية هذا الموسم بعدما توّج بكأس الملك.

وقال النادي الكتالوني إنه سيتسلم درع الدوري يوم الجمعة في احتفالية خاصة في المدينة.

وكان برشلونة على بعد ثوان من الاحتفال باللقب حتى قبل خوض لقاء إسبانيول، إذ كان مايوركا متعادلا 1-1 مع ريال حتى الدقائق الأخيرة أمس الأربعاء، لكن ريال تمكن من الفوز 2-1 ليبقي على آماله.

لكن برشلونة حسم اللقب بفوز بشق الأنفس على إسبانيول في مباراة عصيبة لم يقدّم خلالها أداءه المعتاد.

وظهر إسبانيول بصورة أفضل في الشوط الأول، وتألق فويتشيخ شتينسني حارس مرمى برشلونة في الدفاع عن مرماه ليحرم غابي بوادو من التسجيل في واحدة من عدة هجمات مرتدة خطيرة.

وعندما بدا أن برشلونة عاجز عن هزّ الشباك، سجل جمال هدفا رائعا بعدما سيطرة على الكرة في الجانب الأيمن ودخل في عمق الملعب قبل أن يطلق تسديدة رائعة من بين مدافعين اثنين إلى داخل الشباك.

وعزز هذا الهدف من ثقة برشلونة الذي سيطر على المباراة، وبعد طرد لياندرو كابريرا ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله بالمرفق على جمال في الدقيقة 80 اختتم البديل لوبيز التسجيل ليحسم برشلونة اللقب.